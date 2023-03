Überfischt, verdreckt und ausgebeutet Wo haben Sie das Meer als bedroht erlebt?

Die Länder hatten mehr als 15 Jahre lang vergeblich um ein Abkommen zum Schutz der Biodiversität auf hoher See gerungen. Nun ist der Durchbruch für das UN-Abkommen zum Schutz der Weltmeere geschafft: Fast ein Drittel der Weltmeere soll als Schutzgebiet ausgewiesen werden. Ob Russland und China mitmachen, ist zwar im Moment noch fraglich. Das Schiff habe aber das Ufer erreicht, sagte die Leiterin der UN-Konferenz, Lee, unter dem Beifall der Delegierten.

Das neue UN-Abkommen zum Schutz der Meere wird nun von Juristen geprüft, in die sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen übersetzt und dann formell beschlossen. Das Ziel größere Bereiche der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen wurde erreicht. Im Moment ist in etwa nur ein Prozent der Hochsee durch internationale Abkommen geschützt. Zwei Drittel der Ozeane gehören zur Hohen See, das heißt, sie liegen weiter als 370 Kilometer von der Küste entfernt und unterliegen keinen nationalen Gesetzen.