Überall fehlen Arbeitskräfte Wo fällt es Ihnen auf?

Ob in der Gastronomie, in der Kita oder an Flughäfen – in vielen Branchen herrscht Personalnot. Der Fachkräftemangel in Wirtschaft und Gesellschaft ist aktuell so groß wie schon lange nicht mehr. Wo bekommen Sie das zu spüren? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.