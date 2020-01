Türke in Deutschland Ein Feature über die größte Minderheit

In den vergangenen Jahren wurde von Türkeistämmigen in Deutschland viel verlangt. Zum einen müssen sie sich zur Türkei verhalten: Zwischen "Loyalität" und "Landesverrat". Zum anderen leben sie in einem Land, in dem jeder eine Meinung zur Türkei und "den Türken" hat, und in dem oft diejenigen am lautesten ihre Meinung äußern, die am wenigsten Kontakt zu Türkeistämmigen haben. Auf den Punkt bringt das Mehmet Daimagüler, Anwalt und Autor, der glaubt, "dass Deutsch-Türke-Sein wirklich nichts für Feiglinge ist".

Das Feature gibt einen Einblick in die "türkische Community" und bleibt dabei nicht vor den Türen türkischer Kulturvereine stehen. Vielmehr dokumentiert der Autor Sammy Khamis, wie sich Familien über Erdoğan zerstreiten. Er versucht zu ergründen, wie aus in Deutschland sozialisierten Akademikern türkische Nationalisten werden und zeigt, wie es sich so lebt zwischen den Stühlen. Das Feature stellt die Fragen: Warum fühlen sich viele Deutschtürken nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft? Warum wollen viele kein Teil dieser Gesellschaft werden und weshalb wird Türkeistämmigen bis heute genau das erschwert? Und weshalb werden Worte wie "Leitkultur" und "Integration" wieder zu Kampfbegriffen?

Autor

Sammy Khamis, Jahrgang 1986, arbeitet seit 2011 für diverse öffentlich-rechtliche Sender der ARD. Seit 2011 verfolgt er die Umwälzungen im Nahen Osten, er hat mehrfach aus der Türkei berichtet: Unter anderem über die Rolle der Fußball Ultras während der Gezi Proteste im Sommer 2013. 2017 erhielt er den Kurt-Magnus-Preis für überdurchschnittlichen Hörfunkjournalismus. Sammy Khamis lebt in Köln.

Von Sammy Khamis

Produktion: BR 2018

Redaktion: Katja Huber

"Hören, was dahinter steckt!" - Das ARD radiofeature

"das ARD radiofeature" ist eine Reihe der ARD mit aufwändigen, investigativ-journalistischen Dokumentationen aus den ARD-Sendeanstalten BR, HR, NDR, Radio Bremen, SR, SWR und dem WDR. Aus der täglichen Informationsfülle haben sich renommierte Hörfunk-Autoren Themen herausgegriffen, die einen kritischen Blick auf das Zeitgeschehen eröffnen. "Hören, was dahinter steckt", lautet das Motto dieser neuen Reihe. Abseits der Nachrichtenflut ist hier Raum, um Hintergründe und Zusammenhänge zu beleuchten – vom Internetbetrug bis zum Bankenskandal und vom Doping im Fußball bis zum internationalen Waffenhandel.



Weitere Informationen zur Sendereihe, den einzelnen Sendungen und ihren Autoren sowie die Features zum Download gibt es auf der Internetseite des ARD radiofeatures.