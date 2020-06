Trump zieht Truppen aus Deutschland ab Gefährdet das unsere Sicherheit?

US-Präsident Donald Trump will die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten reduzieren. Ein Schritt, der Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa hat? Die Anruferinnen und Anrufer im Tagesgespräch haben diskutiert.

Derzeit sind rund 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. US-Präsident Donald Trump will die Zahl auf 25.000 senken. Solange Deutschland nicht mehr Geld in die NATO einzahle, würden Truppen abgezogen, sagt er. Trump hat schon mehrfach die Vorwürfe erhoben, Deutschland würde nicht so viel für Verteidigung ausgeben, wie es das Militärbündnis vorschreibe.

Hintergrund ist, dass sich die NATO-Mitgliedsländer vorgenommen haben, ihre Verteidigungsetats auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukt zu erhöhen - ein Ziel, keine direkte Verpflichtung.

Welche Folgen hat ein Truppenabzug aus Deutschland?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Welche Folgen hätte es, wenn die USA nun tatsächlich die Truppenzahl in Deutschland reduzieren? Hat das Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa - und auf die Konflikte und Kriege in benachbarten Regionen? Und wie wird ein solches Vorhaben in den Landkreisen gesehen, für die ein US-Truppenstandort ein Wirtschaftsfaktor ist?

Zu Gast bei Moderatorin Birgit Kappel war Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Ein Truppenabzug werde die USA mehr kosten und führe zu logistischen Schwierigkeiten. Trump schieße mit seiner Strafaktion vor allem den USA und ihren sicherheitspolitischen Interessen ins Knie, sagt er.

Neben den Anruferinnen und Anrufern kamen zu Wort: Jürgen Hardt, Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Hans-Martin Schertl, Bürgermeister von Vilseck.

