Traumhafte Pisten, schlechtes Gewissen Fahren Sie noch Ski?

Im Tagesgespräch hat Moderatorin Christine Krueger mit Dr. Georg Bayerle, dem BR-Alpin-Experten, über Fluch und Segen des Massentourismus in den Bergen gesprochen. Dabei ging es auch um Aspekte des Klimawandel. Denn seit Jahren steigt die Temperatur, der Schnee, auch in den Bergen, wird weniger, die Saison startet später. Was bedeutet das für den Wintersport, was bedeutet es für Touristen, aber auch für die Berge?

Neben den Auswirkungen auf die Natur, wird zukünftig auch die Wirtschaft immer stärker betroffen sein. Schlechte Skipisten, unsichere Wetterlage? Auch der Tourismus leidet. Ein Lösungsansatz in Bayern: Seit Jahren wird der Ausbau von Skiliften und Schneekanonen mit etlichen Millionen Euro gefördert. Die Grünen sprechen von "staatlich subventioniertem Umwelt-Vandalismus". Für Wirtschaftsminister Aiwanger ist es ein notwendiger Schritt, um den Tourismussektor zu stärken.

Doch es gibt auch ganz neue Überlegungen den Bergtourismus zu stärken: Schneewanderungen, Langlauf oder Schlittentouren. "Weniger ist mehr", auch in den Bergen ein Trend - was halten Sie davon? Diskutieren Sie mit uns darüber im Tagesgespräch.

Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5

Unter dieser gebührenfreien Telefonnummer sind wir werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Rufen Sie an!

Diskutieren Sie mit unserem kompetenten Studiogast über ein aktuelles Thema. Politik, Wirtschaft, Kultur, Religion und Sport - im Tagesgespräch debattieren wir über alle gesellschaftlich wichtigen Fragen.