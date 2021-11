Totentänze in Bayern: "Der Köcher ist noch voll, der Pfeile mangelt's nicht"

"Wem blosda do de letzte Melodei, da schiache Boandlmo? Schnei is as Leben vorbei. Mach deshoab ja koa Gschrei. A jeda kommt am End no dro. Drum leb! Solangst no konnst und mach das schee. Oafach aufrecht steh und geh. Gfrei di am Leben an jedm Dog. Des is des Wichtigste, wenna das sog."