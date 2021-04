500. Todestag Leonardo da Vincis Bedeutung für die heutige Wirtschaft

1) Leonardo da Vinci als Wegbereiter für einen Fallschirm

2) Leonardo als Vordenker für einen Panzer

Ein Panzer, in dem acht Männer Platz haben, die sowohl schießen, als auch den Wagen wenden und den Feind verfolgen können – das schwebte Leonardo da Vinci vor. Dahinter steckt auch die Idee, dass man möglichst viele Kanonen möglichst mobil aufs Schlachtfeld bringen wollte. Was herauskam, sieht allerdings ganz anders aus, als das, was wir heute unter einem Panzer verstehen.

3) Leonardo da Vincis Ideen für Taucheranzug und U-Boot

Zu Leonardo da Vincis Zeit konnten nur wenige Menschen schwimmen. Er war aber bei Weitem nicht der Erste, der sich an Zeichnungen von Taucheranzügen versucht hat. Schon zuvor wurde überlegt, wie man sich unter Wasser bewegen kann. Leonardos Ergebnis, mit Maske und Röhrchen, die die Luftzufuhr nach oben garantieren sollten, ist eher ein Taucheranzug für direkt unter der Wasseroberfläche. Nicht geeignet für Tiefseegänge mit komprimierter Luft zum Mitnehmen. Auch an einem Unterwasserschiff hat er sich versucht.

4) Leonardos Traum vom Fliegen

Der Traum vom Fliegen, Leonardo hat ihn geträumt. Unter seinen Zeichnungen finden sich zahlreiche Flugobjekte. Er hatte verschiedene Ideen, wie sich ein Objekt in die Luft bewegen könnte – ähnlich einem Bohrer, der sich in die Erde dreht. Dieser Gedanke funktioniert aber physikalisch nicht. Eine Kleinigkeit geht aber zurück auf Leonardo da Vinci: Der Begriff Helikopter lehnt sich an Leonardos Bezeichnung an, der seine Luftschraube "Helix" nannte, also griechisch für Schraube.