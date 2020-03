Von Heimatsound bis Klassik Tipps für virtuelle Konzerte

Crowdfunding-Konzert: Social Distancing mit Herz am Freitag, 27.03.2020, 19 Uhr

Unter dem Hashtag #SocialDistancingMitHerz hat Sarah Straub auf ihrer Facebookseite für Freitag, 27. März um 19 Uhr ein Streamingkonzert organisiert, bei dem gleichzeitig mittels Crowdfunding Geld an Kulturschaffende fließen soll. Mitwirkende am Freitag: Konstantin Wecker, Jo Barnikel, Fany Kammerlander, Florian Hirle, Andi Schmidt und Magnus Daubner.

Claudia Koreck – Video "Es geht vorbei"

",Es geht vorbei‘ ist ein Song, der besonders Jugendlichen und Kindern Mut machen, Trost spenden und Halt geben soll in Situationen, die ausweglos oder hoffnungslos erscheinen," sagt Claudia Koreck. Der Song war schon lange vor Corona fertig und aufgenommen und ist die erste Single zum neuen Album.

Das Video aber wurde jetzt gemacht – und: Einige von Claudias Fans und ihren bajuwarischen Weggefährten stimmen am Ende des Songs mit eigenen Aufnahmen von zuhause im Chor ein.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Claudia Koreck - ES GEHT VORBEI

"Kulturretter"

In Windeseile hat sich die Initiative "Kulturretter" gegründet, die mit Crowdfunding-Aktionen und dem Verkauf von eigenen Merchandise-Artikeln Bands, Clubs und alle, die dort arbeiten, unterstützen möchte. Auf ihrem Youtube-Kanal bieten die Kulturretter täglich Konzerte und Lesungen im Livestream. Am 30. März zum Beispiel "Songs from her(e)", Mini-Festival mit fünf bayerischen Musikerinnen (Ala Cya, Cosma Joy, Die Nowak, Elena Steri und Hanna Sikasa).

Klassikfestival #MusikBleibt live im Videostream am Sonntag, 29.03.2020, 18 Uhr

Stars wie Jonas Kaufmann, Lang Lang u.a. musizieren in Wohnzimmerkonzerten zugunsten freischaffender Künstler. BR-KLASSIK bringt sie zusammen und veranstaltet ein ganzes Festival live per Videostream. Am Sonntag, 29. März, ab 18.00 Uhr musizieren Künstler wie Weltklasse-Tenor Jonas Kaufmann, Pianist Lang Lang, Sopranistin Golda Schultz und zahlreiche andere nacheinander bei sich daheim oder im Studio für Klassik-Fans in aller Welt.

Alle Informationen zu #MusikBleibt finden Sie hier.

Heimatsound-Künstler*innen

Carolin No

Carolin No aus Würzburg wollten diesen Monat eigentlich mit ihrem neuen Album "No No" auf große Deutschland-Tour gehen. Daraus wird nun nichts, doch mit einer Reihe von Home Office-Konzerten auf Facebook entschädigt das Duo seine Fans. Das offizielle Album-Release-Konzert beginnt am Freitag, 27. März um 20.15 Uhr.

Problembär Records

Das Wiener Indie-Label Problembär Records präsentiert auf seinem Youtube-Kanal Livestreams seiner Künstler. Am Freitag, 27. März, stehen zwei Konzerte mit Dima Braune (Frontmann der Band Grant) pauT (Austrian Music Award-Gewinner) auf dem Sendeplan.

Moop Mama

Moop Mama haben ein Karaoke-Homevideo ihres Songs "Prokrastination" auf Youtube veröffentlicht. Auf den Streaming-Plattformen gibt es außerdem Instrumental-Versionen der letzten drei Alben.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Prokrastination (MOOP MAMA KARAOKE) - sing #withme but #stayathome

Wolfgang Buck

Wolfgang Buck, Songpoet aus Bamberg, hat einen Corona-Song veröffentlicht. Dazu hat er einen eindringlichen Appell verfasst, solidarisch mit besonders gefährdeten Menschen zu sein und die Stimmung durch negative Kommentare nicht zu verschlechtern.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Wolfgang Buck - Der Song vom Corona

Ami

Sängerin Ami hat in den letzten Tagen in Heimarbeit neue Shirts produziert: Im Siebdruckverfahren auf dem Balkon! Sie sind über ihre Facebook-Seite zu besichtigen. Nebenbei kann man sich einen kurzen neuen Song anhören.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ami Warning - kurz vorm Ende der Welt (Lyric Video)

Der Nino aus Wien

"Der Nino aus Wien live in Isolation", so ist das Youtube-Livekonzert betitelt, das letzten Freitag gestreamt wurde. Hier ist es weiterhin zu finden:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nino aus Wien live in Isolation Wien

Konstantin Wecker

Vergangen Sonntag (22. März) hat auch Konstantin Wecker ein Livekonzert auf Youtube gespielt. Zusammen mit Fanny Kammerlander und Jo Barnikel präsentierte er sein Programm "Poesie in stürmischen Zeiten". Abrufbar hier: