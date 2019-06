Sommer-Lifehacks 5 coole Tipps für heiße Tage

Temperaturen über 30 Grad, Menschen tummeln sich an Seen und in den Bädern, Grillgeruch wohin man geht und alles schreit nach Abkühlung. Wir haben fünf wertvolle Tipps zusammengestellt, die Erfrischung bringen, das Grillen noch schöner machen oder den Juckreiz von Stichen lindern.

1. Ziemlich heißer Tipp für ein blitzblankes BBQ

Es brutzelt und zischt - ein leckerer Duft zieht durch die Luft. Grillen gehört im Sommer einfach dazu. Das einzige Problem: Der Grill muss nach dem Essen wieder sauber gemacht werden. Eine lästige Angelegenheit!



Was hilft?

Ist der Grill abgekühlt, einfach eine Zitrone halbieren und damit über den Grillrost reiben. Die Zitrone ist ein prima Ersatz für eine Grillbürste, riecht gut und im Handumdrehen ist der Grill wieder blitzeblank!



Und wieso funktioniert's?

Die Säure in der Zitrone sorgt dafür, dass sich die Grillrückstände auflösen.

ACHTUNG: Rostfreier Stahl verträgt die Säure nicht so gut.

Unser Tipp:

Sollte mal keine Zitrone im Haus sein, geht das Ganze auch mit einer Zwiebel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einfach die Säure etwas einwirken lassen und dann noch einmal mit einer Grillbürste drüber gehen.

2. Warmer Löffel gegen juckende Stiche

Mückenstiche: Jeder kennt sie, jeder hasst sie. Aber was hilft wirklich? Kühlende Gels wirken zwar kurzzeitig, nach einigen Stunden jucken die Stiche aber genauso wie vorher.

Hier geht's zum Video!

Was hilft?

Einen Löffel für einige Minuten in ein heißes Getränk tauchen und anschließend auf den Mückenstich drücken. Der Juckreiz wird dadurch unterbunden.

ACHTUNG: Den Löffel nicht zu heiß werden lassen, da es sonst zu leichten Verbrennungen kommen kann.

Und wieso funktioniert's?

Für den Juckreiz verantwortlich ist ein Gift im Speichel der Mücken, das hauptsächlich aus Enzymen besteht. Enzyme enthalten Eiweiße, die bei Temperaturen über 40 Grad zerstört werden. Der heiße Löffel zerstört also Bestandteile des Mückengifts, sodass die Stiche nicht mehr jucken.

3. Leichte Kühlung für heiße Zimmer

Dieser Tipp richtet sich ganz besonders an alle Dachgeschoss-Bewohner. Oder einfach an alle, die sich länger in Räumen ohne Klimaanlage aufhalten müssen.

Was hilft?

Einfach eine 1,5-Liter Flasche Wasser in das Eisfach legen und dort am besten über Nacht gefrieren lassen. Die gefrorene Flasche dann an den höchsten Punkt des Raumes stellen. Für einen Zeitraum von bis zu einer Stunde kann die Raumtemperatur so um ein Grad heruntergekühlt werden.

ACHTUNG: Die Flasche sollte nicht ganz voll sein, da sich gefrorenes Wasser ausdehnt und so im Extremfall die Flasche sprengt.

Und wieso funktioniert's?

Die gefrorene Flasche strömt kalte Luft aus, die nach unten sinkt und so nach und nach den Raum kühlt.

Unser Tipp

"Viel hilft viel" ist in diesem Fall richtig. Mehrere kalte Flaschen führen zu einer besseren Raumabkühlung.

4. Coole Frier-Früchtchen fürs Getränk

Was gibt es Schöneres als den Sommerabend nach einem anstrengenden Tag mit einem kühlen Gläschen Wein ausklingen zu lassen? Das Problem: Wer sich beim Trinken zu viel Zeit lässt, hat schnell warme oder durch Eiswürfel verwässerte Getränke.

Was hilft?



Als Alternative zu Eiswürfeln einfach ein paar Früchte in das Gefrierfach legen. Toll eignen sich dafür Trauben, kleine Melonenbällchen oder jegliche Beeren. Nach etwa einer Stunde sind die Früchte gefroren und dann ab ins Getränk damit!



Und wieso funktioniert's?

Die gefrorenen Früchte haben gleich mehrere Vorteile:



Das Getränk bleibt lange kühl.

Die Früchte verwässern das Getränk nicht.

Der bunte Fruchtmix ist ein echter Hingucker im Glas.

Es darf genascht werden. :-)

5. Eiskalte Drinks im Nullkommanix

Im vorherigen Tipp haben wir ja schon erklärt, wie man ein Glas am schlausten kühlt. Was kann man aber tun, wenn man eine ganze Flasche so schnell wie möglich kühlen will?

Hier geht's zum Video!

Was hilft?

Die Flasche einfach ins Gefrierfach legen geht natürlich immer. Aber wenn man vorher ein paar Küchentücher befeuchtet, diese um die Flasche wickelt und das Ganze dann ins Gefrierfach stellt, wird die Flasche schon in etwa 30 Minuten angenehm kalt.

ACHTUNG: Flasche nicht im Gefrierfach vergessen! Sollte sie platzen, kann das gefährlich sein (und eine Riesensauerei!).

Und wieso funktioniert's?

Das nasse Papier unterstützt den Kühlprozess zusätzlich, denn es gefriert schnell und saugt die Wärme aus der Flasche.