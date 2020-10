Aktivistin vs. Forscherin Tierversuche: Grausam oder unverzichtbar?

Beim Thema Tierversuche kochen die Emotionen schnell hoch. Affen fixiert in Käfigen oder Mäuse mit riesigen Tumoren – das sind oft die ersten Bilder, die viele dazu im Kopf haben. Fast drei Millionen Tiere wurden 2018 in Deutschland für Tierversuche verwendet, meldet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. In Bayern sind rund 300.000 Tiere im Rahmen wissenschaftlicher Tests eingesetzt worden.

Hitziges Streitgespräch

Sind Versuche an Tieren heute wirklich noch notwendig? Oder sind sie ethisch nicht mehr vertretbar? Es gibt schlüssige Argumente für beide Sichtweisen. Wir haben die Forscherin Ilse Jacobsen und Aktivistin Victoria van Violence zu einem Streitgespräch eingeladen, um Ihre Standpunkte zu erklären.

Ilse Jacobsen ist Tierärztin und Professorin für Mikrobielle Immunologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort führt sie auch Tierversuche durch, um Behandlungsmethoden für Mensch und Tier zu testen. Auf der Gegenseite sitzt Victoria van Violence, Autorin, Moderatorin und Influencerin.

In ihren Augen ist es grundfalsch, dass 2020 nach ihren Angaben noch immer vier Milliarden Euro in die Tierversuchsforschung fließen, aber wohl nur 20 Millionen in die Suche nach alternativen Tests investiert werden.

Das ist Tierquälerei

Victoria van Violence in der Diskussion mit Ilse Jacobsen

Victoria van Violence sagt: „Es geht nicht darum Forschung zu sabotieren oder gegen Forschung zu sein. Ich finde, es müsste ausgeschlichen werden. Die Tiere werden krankgemacht, leiden häufig sehr lange auch an Krankheiten. Dem Tier werden Schmerzen zugefügt, das ist Tierquälerei per Definition.“

Ilse Jacobsen betont, dass sie auf Alternativmethoden ausweicht, wenn es möglich ist. Doch am Ende würde bei ihr, wie bei vielen Menschen, der Egoismus siegen.

„Wenn ich die Wahl hätte 10.000 Mäuse hier, meine beste Freundin da, die gerade eine Brustkrebstherapie hinter sich hat und jemand würde sagen: ‚Die Mäuse müssen wir opfern, damit deine beste Freundin überleben kann‘, dann würde ich sagen: ‚Ja‘.“ - Ilse Jacobsen

Auch an Hunden und Katzen wird experimentiert

Allerdings zieht auch Ilse Jacobsen aus moralischen Gründen Zellkultur-Tests oder Computersimulationen vor. Doch zur endgültigen Prüfung der Annahmen braucht es einen Test am lebenden Tier. „Das ist ein ethisches Dilemma und das bleibt es", sagt die Professorin.

Zumindest in der Kosmetikindustrie ist mit Tierversuchen schon lange Schluss: Seit 2013 dürfen in Europa keine Kosmetika verkauft werden, die an Tieren getestet wurden. In der Wissenschaft sieht das aber noch anders aus: In der Forschung sind bei einigen Produkten Tierversuche bisher sogar vorgeschrieben.

Ethisches Dilemma

Die Infektionsbiologin Ilse Jacobsen

Am häufigsten werden mit 74 Prozent Mäuse als Versuchstiere eingesetzt. Auch Ratten und Kaninchen werden oft verwendet. Selbst an Vögeln, Meerschweinchen, Hunden und Katzen wird experimentiert.

Tierversuche unterliegen Genehmigungsverfahren. Trotzdem dringen immer wieder Vorfälle ans Licht, wie im vergangenen Jahr in Hamburg: Die Firma LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology war wegen der Misshandlung von Affen in die Schlagzeilen geraten.

Bundesratsinitiative für mehr Tierschutz

Der Hamburger Senat hat daher kürzlich eine Bundesratsinitiative gestartet, um bundesweit für mehr Tierschutz zu sorgen. Entscheidend wären vor allem deutlich mehr und unangekündigte Kontrollen sowie eine Verpflichtung der Unternehmen, Alternativen zu Tierversuchen voranzubringen.

Im BR-Streitgespräch sind sich die beiden Kontrahentinnen Victoria van Violence und Ilse Jacobsen am Ende trotz ihrer verschiedenen Positionen in einem Punkt einig: Tierversuche sind nicht damit zu rechtfertigen, dass der Mensch mehr wert ist als das Tier.

Mehr von Victoria van Violence gibt es auch in unserem Podcast-Center. Dort haben wir mit ihr über ihren Aktivismus, ihre Motivation im Kampf für Tierschutz und Utopien ohne Tierleid gesprochen.