Thrombosegefahr Vorsorge ist Trumpf!

"Erweiterte Venen mit geschädigten Klappen führen zu einem stark verlangsamten Blutfluss. Diese Verlangsamung und die Schäden an der Venenwand können zur Bildung von Thrombozyten-Klumpen an der Venenwand und in den Klappen und damit zu Thrombosen führen. Schlimmstenfalls können Thrombosen in den tiefen Beinvenen eine tödliche Lungenembolie verursachen."