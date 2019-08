Thomas Bernhard und seine Fans Wie sehr ein Autor seine Leser infizieren kann

Thomas Bernhard, Provokateur aus Leidenschaft

Legendär sind die Skandale, die Thomas Bernhard provozierte, wenn es darum ging, daß ihm Literaturpreise verliehen werden sollten. 1972 war der Franz-Grillparzer-Preis an der Reihe, eine von rund einem Dutzend Auszeichnungen, die der Autor innerhalb eines Jahrzehnts bekam – ganz entgegen seiner später in Interviews gerne verbreiteten Darstellung erhielt Bernhard nämlich soviel österreichische Steuergelder wie kein zweiter seiner Kollegen.



Bei der Grillparzer-Preisverleihung jedenfalls war er der Meinung, daß er nicht mit dem gebührenden Respekt empfangen worden sei, und setzte sich deshalb, schwer erreichbar, mitten unters Publikum. Der Bitte, nach vorne zu kommen, leistete er erst Folge, nachdem der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sich höchstpersönlich zwischen den Stuhlreihen zu ihm vorgearbeitet hatte.



"Ein Preis wird einem immer nur von inkompetenten Leuten verliehen, die einem auf den Kopf machen wollen und die einem ausgiebig auf den Kopf machen, wenn man ihren Preis entgegennimmt ..."



... schrieb Bernhard später in der Erzählung "Wittgensteins Neffe", in der er die ganze Affäre ausbreitete.



"Und sie machen einem mit vollem Recht auf den Kopf, weil man so gemein und so niedrig ist, ihren Preis entgegenzunehmen. Nur in der äußersten Not und in Lebens- und Existenzbedrohung und nur bis vierzig hat man ein Recht, einen mit Geldbetrag verbundenen oder überhaupt einen Preis oder eine Auszeichnung entgegenzunehmen."