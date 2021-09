Immer langsam! Was halten Sie von Tempo 30 in Städten?

Tagesgespräch | 02.09.2021: Immer langsam! Was halten Sie von Tempo 30 in Städten?

Die französische Hauptstadt als Vorbild? In Paris gilt neuerdings Tempo 30 als Limit - flächendeckend. Wäre eine solle Reform auch für unsere Städte sinnvoll? In Bayern gibt es solche Überlegungen, aber auch Skepsis.

Tempo 30 gilt heute schon in vielen Nebenstraßen, aber nicht flächendeckend für alle Straßen einer Kommune. Eigentlich legt die Straßenverkehrsordnung innerorts eine Regelgeschwindigkeit von 50 km/h fest. Die Städte Augsburg, Ulm, Aachen, Freiburg, Hannover, Leipzig und Münster setzen sich für eine Änderung ein , um flexibler Tempo 30 einführen zu können.

Tempo 30 in Städten - eine sinnvolle Idee?

Was halten Sie von Tempo 30 in Städten? Das war die zentrale Frage im Tagesgespräch. Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger war der Verkehrsökologe Prof. Udo J. Becker von der TU Dresden. Außerdem hat ARD-Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert erzählt, wie das neue Tempolimit in Paris ankommt.