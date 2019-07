Bayern genießen: Täler - Bayern genießen im Juli

Oberbayern: Das Tal in München. Von Regina Fanderl

Niederbayern: Abtei Seligenthal in Landshut. Von Sarah Khosh-Amoz

Oberpfalz: Der Goldene Löwe im Naabtal. Von Thomas Muggenthaler

Oberfranken: Das Lillachtal mit seinen Sinterterrassen. Von Anja Bischof

Mittelfranken: Das fränkische Tal in der Literatur. Von Tobias Föhrenbach

Unterfranken: Die Würzburger Tal-avera. Von Carol Lupu

Schwaben: Kleinwalsertal und Emmentaler. Von Viktoria Wagensommer