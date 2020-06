Ein schmaler Grat Wo ist die Grenze zwischen Lobbyismus und Korruption?

Das Thema Lobbyismus in der Politik ist seit der letzten Woche wieder in aller Munde. CDU-Jungstar Philipp Amthor steht im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem der Spiegel mögliche Verwicklungen in eine Lobbyismus-Affäre aufdeckte. Daraufhin wurden Forderungen nach einem Lobby-Register für Politiker*innen laut. Wo verläuft Ihrer Meinung nach die Grenze zwischen Lobby-Arbeit und Korruption? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 .