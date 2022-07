Wiesn und andere Feste Gehen Sie trotz Corona hin?

In gut zehn Wochen soll nach zwei Ausfalljahren das Münchner Oktoberfest wieder starten. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Entscheidung, die Wiesn stattfinden zu lassen, noch einmal bekräftigt. Trotzdem gibt es viele Fragezeichen: Wird es eine Wiesn mit oder ohne Einschränkungen? Oder droht gar eine Absage in letzter Minute?

Seit Ende Mai steigt in nahezu allen bayerischen Städten und Landkreisen die Anzahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. In Erlangen sind die Fallzahlen nach der Bergkirchweih regelrecht in die Höhe geschossen. Ein direkter Zusammenhang liegt laut den Experten zwar nahe, kann aber nicht belegt werden. Erfreulicherweise wurden die Kliniken dadurch kaum mehr belastet, trotz eines hohen Krankenstandes.