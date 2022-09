Wiesn, Feste, Stadionbesuche Leben und feiern Sie wie vor der Pandemie?

Dichtgedrängt im Stadion oder Maßkrug schwingend auf der Wiesn oder dem Cannstatter Wasen, der heute beginnt. Nach zwei Jahren pandemiebedingten Absagen können Volkfeste und Großveranstaltungen ohne Auflagen wieder stattfinden. Zwar waren während der Pandemie vom Online-Dinner mit Freunden aus ganz Europa oder Streaming von DJs in Clubs digitale Placebo-Feste möglich. Dennoch sind sich Psychologinnen und Mediziner einig, dass digitale Möglichkeiten, die fehlenden Berührungen und Körperlichkeit bei echten Begegnungen nicht kompensieren konnten. Und auch Gesichter ohne Maske tragen zu alter Normalität bei.

Studie belegt Zurückhaltung der Menschen

Laut einer Studie des Kölner Rheingold-Instituts ist der Alltag vieler Menschen allerdings immer noch von Zurückhaltung bestimmt ist. Der Grund sei eine Mischung aus Kriegsangst und "Melancovid", also eine von Corona hervorgerufene Melancholie. Lediglich ein knappes Viertel der Menschen würden demzufolge wieder zu der Lebensfülle und Risikobereitschaft der Vorcorona-Zeit zurückkehren. 27 Prozent gaben dagegen an, in Zukunft im Umgang mit Menschen zurückhaltender sein zu wollen.