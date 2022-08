Ermittlungen gegen Ex-Intendantin Wie steht es um Ihr Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen?

Ende Juni hatte das Online-Medium "Business-Insider" den Stein ins Rollen gebracht und über Beraterverträge berichtet, die Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin abgeschlossen hat. Dabei spielen Verträge für ein inzwischen auf Eis gelegtes RBB-Bauprojekt und Aufträge für Schlesingers Ehemann bei der landeseigenen Messe Berlin eine Rolle. Zudem gibt es Kritik an einer Erhöhung von Schlesingers Gehalt auf gut 300.000 Euro sowie an der Beschaffung und Nutzung ihres Dienstwagens, für den vom Autohersteller ein hoher Rabatt gewährt worden sein soll. Eine Anwaltskanzlei untersucht derzeit die Vorwürfe. Ergebnisse liegen noch nicht vor

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie stehen Sie zu den aktuellen Vorwürfen? Erschüttern sie Ihr Vertrauen in die Medien? Was schätzen Sie am öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie wichtig ist Ihnen das Beitragsmodell? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?