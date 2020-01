Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen, die bis Ende 2019 reformiert werden soll. So will es das Bundesverfassungsgericht, das von völlig veralteten Bemessungsgrundlagen spricht. Bund und Länder sind sich jedoch uneinig: Wie soll die Grundsteuer fortan bemessen werden?

Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, will sich heute mit seinen Ministerkollegen aus den Bundesländern auf einen Kompromiss für eine Grundsteuerreform einigen. Bisher sind zwei Modelle im Spiel: das werteabhängige Modell, das sich am Wert der Grundstücke und Gebäude orientiert, und das werteunabhängige Modell, bei dem allein die Fläche eine Rolle spielt.

Für SPD-Politiker Scholz ist das werteabhängige Modell die sozial gerechtere Variante. Er will, dass Nettokaltmiete, Wohn- und Grundstücksfläche, Baujahr und der regionale Bodenwert in die Berechnung einfließen. Kritiker, unter anderem Bayern und Niedersachsen, sehen in diesem Modell allerdings einen enormen Aufwand und Mehrbelastungen für die Mieter.

Deswegen fragen wir heute im Tagesgespräch: Pauschal nach Fläche oder nach individuellem Wert: Wie soll die Grundsteuer bemessen werden?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist Florian Köbler, stellvertretender Bundesvorsitzender der Steuergewerkschaft.

Wie ist Ihre Meinung?

