Abenteuer Autokauf Wie sind Sie zu Ihrem Gebrauchtwagen gekommen?

Untersuchungen zeigen, dass drei Jahre alte Gebrauchtwagen binnen eines Jahres um fast ein Drittel teurer geworden sind. Der Hauptgrund für den Preisanstieg liegt am geringen Angebot an Neuwagen. Lieferengpässe und Materialmangel in der Autobranche infolge der Coronakrise haben das Angebot an neuen Autos stark reduziert.