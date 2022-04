Stressig, teuer, umweltschädlich Wie pendeln Sie zur Arbeit?

Vielleicht könnte die Zukunft des Pendelns ja so aussehen: seltener mit dem Auto, häufiger mit Bussen und Bahnen oder bei kürzeren Strecken sogar mit dem Fahrrad. Expertinnen und Experten der Denkfabrik "Agora Verkehrswende" zusammen mit dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund bringen in einer neuen Studie jetzt Maßnahmen ins Gespräch, die den Autoverkehr zunehmend unattraktiv machen sollen: eine City-Maut, ein generelles Tempolimit innerorts, weniger kostenfreie Parkplätze. Statt einer Pendlerpauschale könnte ein Mobilitätsgeld eingeführt werden, die Kfz-Steuer müsse an die tatsächlichen CO2-Emissionen angepasst werden. Nur so könne langfristig ein Umstieg auf alternative Verkehrsmittel erreicht werden.