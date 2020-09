Tagesgespräch Das Wetter wird immer extremer: Was beobachten Sie?

Starkregen, Dürren und Stürme: Sie gehören zum Wetter dazu und müssen nicht automatisch als außergewöhnlich oder besorgniserregend eingestuft werden. Das ändert sich, wenn sie sich in immer kürzeren Abständen abwechseln und ihre Intensität zunimmt.

Ist dafür der Klimawandel verantwortlich und was bedeutet das für uns? Fest steht: Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es in Deutschland um fast zwei Grad wärmer geworden. Das heißt nicht, dass es künftig keine kalten Winter, kühle Sommer oder Spätfrost mehr geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeiten dafür sinken, heißt es in einem Papier, herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst und dem Extremwetterkongress Hamburg – der vom 23. bis 25. September stattfindet.

Wie sind Ihre Erfahrungen?

Beobachten Sie die Wetterveränderungen direkt im Alltag, da sie mit der Natur arbeiten oder sich intensiv in Ihrem Garten mit dem Thema beschäftigen? Spüren Sie die Veränderungen in Ihrem unmittelbaren Alltagsleben?

Und was bedeutet das für die Tier- und Pflanzenwelt? Verlieren sie durch ein extremeres Klima ihre Lebensgrundlage und sterben unsere Wälder?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist, Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Dort ist er Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt und stellvertretender Vorsitzender "Deutsches Klima Konsortium". Weiterer Gast ist Professorin Annette Menzel vom Lehrstuhl für Ökoklimatologie an der Technischen Universität München.

