Große Liebe oder schnelles Abenteuer Was haben Sie beim Online-Dating erlebt?

Immer mehr Menschen melden sich bei den Online-Dating-Apps an. Dass sich auch die Partnersuche auf das Smartphone verschiebt, passt zum Zeitgeist unseres digitalisierten Alltags. Besonders durch die Pandemie haben die Apps massiven Zulauf erhalten, weil zufällige Treffen in Bars oder auf Partys nicht möglich waren. Doch es gibt auch Schattenseiten: Einige Menschen werden beim Online-Dating abgezockt – finanziell und emotional. Alleine in Bayern wurden 2021 auf diese Weise rund 12 Millionen Euro erbeutet. Dieses Thema beleuchtet die Sendung Kontrovers im BR Fernsehen.