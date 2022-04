Gefährliches Terrain Wann haben Sie die Berge unterschätzt?

Eine sorgfältige Planung ist immer die Voraussetzung für eine sichere Tour. Denn auch wenn im Tal schon die ersten Pflanzen blühen, kann in höherer Lage noch Altschnee liegen. Doch immer wieder unterschätzen Wanderer und Bergsteiger die Gefahren und kommen in brenzlige Situationen. So kamen in diesem Jahr allein zwischen Berchtesgaden und der Zugspitze 19 Menschen bei Bergunfällen ums Leben. Erst am Ostersonntag rutschte ein Bergsteiger dort aus und stürzte 120 Meter in die Tiefe. Außerdem wurde ein Ehepaar, das in Turnschuhen in alpinem Gelände unterwegs war, tot aufgefunden.