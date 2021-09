Verstehen Sie das? E-Bikes werden immer beliebter

Schneller als andere Radfahrer und schneller vor allem auch als Autos, die im Stadtverkehr so häufig im Stau stehen. Mit dem E-Bike radelt es sich flott und meist auch entspannt an allen vorbei - bei älteren Menschen kommt das schon länger gut an. Doch das "Seniorenhafte" gehört längst zur Vergangenheit: E-Bikes gibt es inzwischen für alle Zielgruppen und in allen Preisklassen. Manche Firmen stellen ihren Mitarbeitenden schon E-Bikes für den Weg zur Arbeit zur Verfügung - verschwitzt im Büro muss dann niemand mehr ankommen.