Verbot von Steinwüsten Dürfen Gemeinden die Garten-Gestaltung vorschreiben?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: Während die einen sich an ihren Schottergärten erfreuen, sehen andere darin "Gärten des Grauens". Unstrittig ist jedoch, dass sie gefährdeten Insekten und Vögeln kaum Lebensraum bieten. Außerdem heizen sich die Steinwüsten bei Sonneneinstrahlung stark auf und der kühlende Effekt der Pflanzen fehlt.

Gerade in Zeiten, in denen Städte und Kommunen sich gegen steigende Temperaturen und den Klimawandel wappnen müssen, gelten die Steinflächen als kontraproduktiv. Die Stadt Nürnberg hat den Steingärten deshalb den Kampf angesagt und möchte sie bei Neubauten ab 1. Juni verbieten.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie stehen Sie zu den Steingärten? Was halten Sie von dem Verbot für neue Schottergärten? Sollten noch mehr Gemeinden so eine Regelung übernehmen? Wie sehr sehen Sie den eigenen Gestaltungsspielraum durch die Vorschrift beschnitten? Was halten Sie stattdessen für angemessen? Und: Tun Städte und Gemeinden denn selbst bei ihrer Ortsgestaltung genug für die Umwelt?