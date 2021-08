Strengere Regeln: Wie stehen Sie zu Tierversuchen?

Grundsätzlich gilt bei Tierversuchen: Verletzungen und Leid sollen - wo immer möglich - vermieden werden. Und: Experimente und Zahl der Versuchstiere müssen auf ein wissenschaftlich vertretbares Minimum beschränkt werden. Was zunächst einleuchtend klingt, ist in der Alltagsrealität aber nicht immer genau zu überprüfen, beklagen Kritiker. Jetzt sollen in Übereinstimmung mit EU-Regelungen auch innerhalb Deutschlands bessere Kontrollen möglich werden. So soll effizienter überwacht werden, welche Tierversuche tatsächlich wissenschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Manche Forschende befürchten, in ihrer Arbeit behindert zu werden. Vielen Tierschützern gehen die neuen Regeln nicht weit genug.