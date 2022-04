Spiegel, Steinmeier, Lauterbach Welche Fehler verzeihen Sie?

Bundesfamilienministerin und Grünen-Politikerin Anne Spiegel hat ihren vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, sein Festhalten an der Pipeline Nord Stream 2 sei falsch gewesen. Er habe sich in der Einschätzung Putins "geirrt". Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bittet um Entschuldigung für das Hin und Her bei der Diskussion um eine Corona-Isolation. Wie viel Irren ist menschlich? Ist unsere Toleranzgrenze für Fehleinschätzungen bei Politikern womöglich geringer? Welche Fehler sind Sie bereit zu verzeihen?