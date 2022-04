Reisen, Feiern, Innehalten Nehmen Sie sich an Ostern eine Krisen-Auszeit?

Im vergangenen Jahr hieß es über die Ostertage: Lockdown statt Urlaub. In diesem Jahr fallen zwar viele Corona-Auflagen weg, aber wir erleben Krieg in der Ukraine. Können Sie an den freien Tagen abschalten und Kraft tanken? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.