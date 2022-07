Nachwuchs dringend gesucht Werben Sie für Ihr Handwerk!

Das erste Mal seit drei Jahren findet in München wieder die Internationale Handwerksmesse statt. Neben der Inflation, den hohen Energiepreisen und Lieferengpässen beschäftigen auch Nachwuchsprobleme die Branche. Warum so wenige junge Leute einen Handwerksberuf ergreifen, ist auf den ersten Blick unverständlich. Denn eigentlich steht Handwerk für Stabilität. Trotz der Krisen schlagen hohe Auftragszahlen zu Buche und auch der Lohn kann sich meistens sehen lassen. Warum also scheuen junge Menschen eine handwerkliche Ausbildung?