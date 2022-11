Im Austausch mit der Intendantin Was erwarten Sie vom BR?

Mitreden, miterleben, aktiv gestalten – heute ist im Bayerischen Rundfunk "Mitmischen!" angesagt. Bei der Publikumsaktion geht um Einblicke in die journalistische Arbeit, Transparenz und kritischen Austausch zum Programm. Ob Korris, Klangkörper oder Musikplanung. Viele Redaktionen haben sich überlegt, wie sie interessierte Hörerinnen, Zuschauer und Nutzerinnen einbinden können in ihren Arbeitsalltag. Heute machen Sie ihnen den Blick hinter die Kulissen möglich und zeigen, wie Beiträge umgesetzt und Sendungen geplant werden. Aber auch, wer sich nicht im Vorfeld beworben hat, kann mitmischen und sich beteiligen.

Rufen Sie an

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha fragt: Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Was wollten Sie die Intendantin schon immer einmal fragen? Welche Anregungen und Vorschläge haben Sie? Welche Erwartungen haben Sie an das Programm?