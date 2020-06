Kultur in Coronazeiten Konzert, Kino, Kabarett: Sind Sie wieder dabei?

Los geht's! Die Theater und Kinos öffnen wieder. Auch Konzerte oder Kabarettabende sind wieder möglich. Das Tagesgespräch fragt: Was haben Sie am meisten vermisst? Wo gehen Sie als erstes wieder hin?

Ein wichtiger Schritt für die Kultur in Bayern: Theater und Kinos dürfen wieder öffnen. Auch Konzerte sind wieder möglich. Für alle Veranstaltungen gelten Auflagen: In geschlossenen Räumen dürfen sich bis zu 50 Gäste aufhalten, im Freien bis zu 100. Die Betreiber müssen Name und Kontaktdaten der Besucher speichern, um mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu können. Besucher müssen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Veranstaltungen mit Auflagen: Worauf freuen Sie sich?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Konzert, Kino, Kabarett - gehen Sie nun so schnell es geht wieder zu solchen Veranstaltungen und Vorstellungen? Welche Kulturereignisse haben Sie am meisten vermisst?

Kultur in Coronazeiten: Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen!

Konzert, Kino, Kabarett - vieles ist wieder möglich! Nehmen Sie Platz!

Auch die andere Perspektive interessiert uns: Waren Sie als Musiker, als Schauspielerin, als Theater- oder Kinobetreiber, als Konzertveranstalterin von den Einschränkungen betroffen und in der Existenz gefährdet? Welche Art von Ersatzprogramm war in den vergangenen drei Monaten möglich?

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Eva Kötting war der BR-Kulturkritiker Peter Jungblut. Außerdem kam Laura Oehme vom Casablanca Filmkunsttheater in Nürnberg zu Wort.

