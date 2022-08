Jungsein heute Wie ist das?

"Jede Generation mag neue Symbole, neue Leute, neue Namen. Sie wollen sich von ihren Vorgängern unterscheiden.", so hat es Jim Morrison, Sänger der Rockband "The Doors", in den späten 60er Jahren formuliert. Die Suche nach dem Neuen, das Aufbegehren gegen althergebrachte Strukturen und die Abgrenzung von der vorherigen Generation scheinen der rote Faden zu sein, der sich durch die Geschichte der Jugend zieht. Doch über die letzten Dekaden hat sich die Jugendkultur auch verändert: Es sind andere Helden, die hochgehalten werden, es sind zum Teil andere Themen, die die Jugend bewegen. Dies kann man zum Beispiel bei den "Fridays For Future"-Protesten beobachten, bei denen.