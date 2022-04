Inklusion und Teilhabe Wie gleichberechtigt sind Menschen mit Behinderung?

Die Gleichstellung von behinderten Menschen steht in unserem Grundgesetz und viel ist in Sachen Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in den vergangenen Jahren vorangegangen. Wo müssen wir trotzdem noch besser werden? An welche Erfolgsgeschichten sollten wir anknüpfen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns unter 0800 / 94 95 95 5.