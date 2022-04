In Bayern wird das Grundwasser knapp Was können wir tun?

In Bayern liegt das Grundwasser derzeit an vielen Orten ungewöhnlich niedrig. Das Bayerische Landesamt für Umwelt sieht die Ursachen dafür im Klimawandel und dem trockenen Winter. Was lässt sich dagegen unternehmen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.