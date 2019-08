Härter, lauter, Wacken Was ist so toll an Heavy Metal?

Headbangen, Totenschädel, Hörnergruß: Von außen betrachtet wirken Fans von Heavy Metal etwas speziell. Wer aber die Musik mag und einmal auf einem Festival wie Wacken war, wird sich wohl sein ganzes Leben gern daran erinnern. Was ist so toll an Heavy Metal?

Zum 30. Mal verwandelt sich das kleine Dorf Wacken in Schleswig-Holstein für drei Tage in ein Mekka für Heavy Metal-Liebhaber. Rund 80.000 Fans feiern dort mit Bands wie Hammerfall, Slayer, Opeth und Uriah Heep.

Das Tagesgespräch will daher wissen: Was gefällt Ihnen an Heavy Metal? Sind auch Sie ein Fan schneller Gitarrenriffs und harter Schlagzeugsounds? Oder können Sie mit Metal-Musik so gar nichts anfangen?

Zu Gast bei Achim Bogdahn ist Uwe Pagels, BR-Redakteur und bekennender Metal-Fan.

