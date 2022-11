Debatte um schnellere Einbürgerung Was bedeutet Ihnen Ihre Staatsbürgerschaft?

Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts sorgt erneut für harte Auseinandersetzungen zwischen der Ampelkoalition und der Union. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Ausländer bald leichter an einen deutschen Pass kommen. Statt wie bisher acht Jahre, müssen sie nur noch fünf Jahre in Deutschland gelebt haben. Bei sehr guten Sprachkenntnissen oder besonderen Leistungen in Schule, Beruf oder Ehrenamt sogar nur drei Jahre.