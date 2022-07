Mitten in der Corona-Sommerwelle Soll die Isolationspflicht fallen?

In mehreren Ländern wurde die Isolationspflicht bereits abgeschafft, in Österreich ist das ab Montag der Fall. Hierzulande wird seit Längeren immer wieder neu diskutiert. Arbeitgeber sind oft dafür, Ärzte- und Lehrerschaft weitgehend dagegen. Auch in der Bundesregierung ist man sich nicht einig: Die FDP will die Isolationspflicht aufheben. SPD und Grüne wollen noch daran festhalten.