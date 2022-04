Auf Reisen oder im Alltag In welcher Stadt hat Sie der ÖPNV begeistert?

Heute vor 50 Jahren rollte die erste S-Bahn über die Münchner Stammstrecke. Was haben Sie erlebt bei Fahrten mit S- und U-Bahn? Welche Stadt hat in Sachen Anbindung und Bahnhöfen am meisten zu bieten? Erzählen Sie uns Ihre Erlebnisse im Nahverkehr vom Warten bis zum Ankommen, ob auf Reisen oder im Alltag. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns 0800 / 94 95 95 5.