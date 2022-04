An der Schule gescheitert Ist trotzdem was aus Ihnen geworden?

Unsere Schulen - nicht mehr zeitgemäß

Was sollten Schulen künftig leisten? Mehr Anregung zur Eigeninitiative? Mehr Motivation und Inspiration? Mehr Chancengleichheit? Und wie könnte das erreicht werden? Welche Rolle spielen Noten dabei? Passt das Konzept Sitzenbleiben noch in den Bildungsalltag? Oder braucht es vielleicht sogar völlig neue Schulformen?

Was hat Ihnen geholfen?

Wenn Sie einen Blick zurück auf Ihre eigene Schullaufbahn werden: Was hätten Sie sich persönlich gewünscht? Was hätten Sie gebraucht, um einen (besseren) Abschluss zu machen? Vielleicht sogar, um einen sogenannten Knick in der Bildungsbiografie zu verhindern? Haben Sie Erfahrungen mit staatlichen Schulberatungsstellen? Welche Vorschläge und Tipps möchten Sie weitergeben? Was können wir tun, um die Schulzeit für alle zufriedener und erfolgreicher zu gestalten?