Knallharte Mafiageschichte zum 50. Packt Sie der Tatort?

Fast zehn Millionen Zuschauer haben gestern den ersten Teil des Jubiläums-Tatorts gesehen – ein ordentlicher Erfolg für die Ermittler in Dortmund, die diesmal vom Münchner Tatort-Duo Wachtveitl/Batic verstärkt wurden. Regisseur Dominik Graf lieferte harten Krimi-Tobak und das Tagesgespräch hat gefragt: Packt Sie der Tatort?

Seit genau 50 Jahren behauptet sich die Krimiserie im Ersten, ein Kommissar wie Götz George als Ruhrpott-Haudrauf Schimanski machte den Tatort zum Kult. Rekord-Einschaltquoten mit zwölf Millionen Zuschauern erreichen regelmäßig die Ermittler in Münster, ein Krimi ganz anderen Zuschnitts. Die Herren Thiel und Boerne glänzen mit witzigen Dialogen, philosophischen Erkenntnissen und feiern die Kunst des Pathologen. Viel Action und Geballer dagegen muss sein, wenn Til Schweiger als Ermittler Nick Tschiller zum Einsatz kommt. Das spaltet zwar die Tatortgemeinde, sorgt aber meistens für viel Gesprächsstoff am Montag. Was macht für Sie einen guten Tatort aus?

Experten bei Bayern 2

Im Gespräch mit Bayern 2-Moderator Stephanie Heinzeller war Francois Werner. Er ist ein profunder Kenner der Kultserie und Betreiber der Seite www.tatort-fundus.de. Francois Werner schaut den Tatort von Kindesbeinen an und kennt wirklich jede Folge. Außerdem war in der Sendung: Regisseurin Pia Strietmann, Regisseurin von Teil zwei des aktuellen Tatorts. "In der Familie" wird nächsten Sonntag ausgestrahlt.

Wie ist Ihre Meinung?

