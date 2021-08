2G und 3G Was halten Sie von den neuen Corona-Regeln?

Geimpft - getestet - genesen: Die sogenannte 3G-Regel gilt seit Anfang der Woche auch in Bayern. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 35 ist sie die Eintrittskarte für Aktivitäten und Veranstaltungen in Innenräumen. Welche Erfahrungen haben Sie mit 3G bisher gemacht? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.