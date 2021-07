Tagebücher: Was Menschen darin festhalten

"Daniel Lotter war ein Fürther Lebküchner, aber er war ein sehr interessierter, belesener, kluger Mann, und er hat seine Tagebücher geschrieben von 1934 bis 1946, er ist also vor allem für die Zeit des Nationalsozialismus interessant; und da ist es wirklich sehr lesenswert, was er schreibt, man kann nämlich nachvollziehen, wie er so langsam begreift, was der Nationalsozialismus ist, wie er auf Distanz geht, wie er Kritik übt, wie er auch begreift, was es für die Menschen bedeutet, die Angst haben, sich zu äußern, was es für ein Klima in der Stadt erzeugt."