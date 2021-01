Und täglich grüßt die Ritterrüstung: Vom Wohnen im Schloss

"Ich weiß noch, im ersten Winter 95 auf 96, da stand ich zwei Tage oben und habe mit Eimern den eingeflogenen Flugschnee durch die Dachluke nach außen gekippt. Die Fenster knallten bei einem starken Wind knallten auf, und im Herbst 95 flogen uns die Ahornsamen und die Birkensamen herein und man war dauernd nur am Kehren. Wir zogen dann den Kindern drei Pullover übereinander an, und sie haben mit abgeschnittenen Handschuhen Hausaufgaben gemacht, in der Küche reihum, weil andere Zimmer waren eigentlich kaum warm zu kriegen, vor allen Dingen nicht oben. Und ich warf dann immer so abends um Sechs Wärmeflaschen in die Betten, dass es nicht ganz so klamm war, wenn die Kinder abends ins Bett gingen."