Bayern 2 präsentiert Süden

Nach fünf Jahren Pause und dem gigantischen Abschlusskonzert in der Arena von Verona kommen Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer alias Süden mit ihrem neuen Album wieder gemeinsam auf die Bühne zurück und spielen in ganz Bayern.

Freitag, 26. Juli 2019 Veranstaltungsort: AUSVERKAUFT - Oberammergau, Heimatsound-Festival Samstag, 27. Juli 2019 Veranstaltungsort: Benediktbeuern, Maierhof im Kloster Benediktbeuern Montag, 29. Juli 2019 Veranstaltungsort: Bad Reichenhall, Theater im Kurgastzentrum Mittwoch, 31. Juli 2019 Veranstaltungsort: AUSVERKAUFT - Wunsiedel, Luisenburg-Festspiele Samstag, 03. August 2019 Veranstaltungsort: Landshut, Ringelstecherwiese Open Air Freitag, 11. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Beratzhausen, Mehrzweckhalle Samstag, 12. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Augsburg, Kongress am Park Augsburg Sonntag, 13. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Altötting, Kultur + Kongress Forum Samstag, 19. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena Sonntag, 20. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Garmisch-Partenkirchen, Festsaal Werdenfels Montag, 21. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Marktoberdorf, Modeon Dienstag, 22. Oktober 2019 Veranstaltungsort: München, Philharmonie Sonntag, 19. Januar 2020 Veranstaltungsort: Lindau, Inselhalle Montag, 20. Januar 2020 Veranstaltungsort: Hawangen, Mehrzweckhalle

Was haben Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pippo Pollina, zwei Bayern und ein gebürtiger Palermitaner, gemeinsam? Alle drei stammen aus dem Süden ihrer Heimatländer. Mit Süden ist aber mehr als bloß eine Himmelsrichtung gemeint oder ein günstiges, freundliches Klima. Der Süden hat auch mit barocker Sinnenlust zu tun und mit ungetrübter Prachtentfaltung. Es gibt hier große Kämpfer-Naturen mit einem Hang zur Anarchie. Zudem sind den Bewohnern dieser Landstriche scheinbar widersprüchliche Eigenschaften wie Aufmüpfigkeit und Wertbeständigkeit nicht unbekannt.

Wie drei Musiker über Grenzen hinweg zusammen finden

Bekannt geworden ist Werner Schmidbauer während der 80er Jahre als Moderator der Kult-Sendung "Live aus dem Alabama", ein Fernsehmagazin des Bayerischen Rundfunks, das kein kontroverses Thema scheute. Da schrieb Schmidbauer aber auch schon Lieder. Später schloss er sich mit dem Multi-Instrumentalisten Martin Kälberer zusammen.

Pollina wuchs in Palermo, der morbid schönen Hauptstadt der Insel Sizilien auf. Er arbeitete als Journalist, studierte Jura und verdingte sich bei Reisen durch Europa als Straßenmusiker. Pollina, der heute in der Schweiz lebt, dichtet und singt in mehreren Sprachen. Er ist ein neuzeitlicher Vertreter jener Troubadoure, die im Mittelalter durch Okzitanien zogen.

Pollina konzertierte bereits mit Chansonnier Georges Moustaki, mit dem Jazz-Saxophonisten Charlie Mariano, mit dem Liedermacher Konstantin Wecker, mit der Schweizer Rockband Patent Ochsner und mehrfach mit dem Team Schmidbauer-Kälberer. Da lag die Idee nahe, ein abendfüllendes gemeinsames Programm zu schreiben und ein Album zu produzieren.

Grande Finale in der Arena di Verona

Gesagt, getan. Im März 2012 begannen die Aufnahmen. Im Sommer darauf erschien das Album. Es folgte eine ausverkaufte Tour und ein legendäres Abschlusskonzert in der Arena von Verona.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Schmidbauer Pollina Kälberer - Die ganz große Kunst (Live in der Arena di Verona)

