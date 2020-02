Streit um Tesla Müssen Großprojekte in Deutschland wieder leichter möglich sein?

Tesla will in Brandenburg eine große Fabrik für E-Autos bauen, darf aber vorläufig auf dem dafür vorgesehenen Gelände keine Bäume mehr fällen. Umweltschützer hatten sich an das Verwaltungsgericht gewandt. Das Tagesgespräch hat gefragt: Was verhindert große Projekte? Welche Hürden sind notwendig, was ist überflüssig?

Ein großes Projekt vor den Toren von Berlin: Der US-amerikanische E-Fahrzeug-Hersteller Tesla will in Brandenburg eine Autofabrik errichten, die jährlich rund 500.000 Fahrzeuge produziert. Bis zu 12.000 Menschen sollen dort arbeiten. Nun hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg die laufenden Rodungsarbeiten auf dem Gelände für die geplante Tesla-Fabrik vorläufig gestoppt. Bis über die Beschwerde von Umweltschützern entschieden wird, darf kein weiterer Baum gefällt werden.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Wie gut lassen sich in Deutschland große Projekte, wie ein Fabrik- oder Flughafenbau, ein neuer Bahnhof wie Stuttgart 21 oder Stromtrassen, überhaupt noch umsetzen? Welche Widerstände gibt? Was gilt Ihrer Meinung nach als legitimer Protest und was als unnötiges Hindernis?

"Der Fall Tesla ist symptomatisch für eine überbordende, ineffiziente und selbstgefällige Bürokratie, die immer häufiger eine Bremse für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist", meint Prof. Marcel Fratzscher. Er war zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch.

Außerdem kam der Technik- und Umweltsoziologe Prof. Ortwin Renn zu Wort. Er forscht unter anderem darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Großprojekte von der betroffenen Bevölkerung akzeptiert werden.

