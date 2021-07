Streit über Islamunterricht Ist das Schulfach Religion noch zeitgemäß?

Es geht um nichts Geringeres als um die großen Fragen des Lebens. Aber gehört Religionsunterricht deshalb zwangsläufig zum Bildungsauftrag der Schulen? Und wenn ja, in welcher Form?

Ist Religionsunterricht noch ein zeitgemäßer Teil unserer Lebenswelt? Bildung ist Ländersache - und Bayern hält nach wie vor fest am obligatorischen Religionsunterricht. Allerdings gibt es auch immer mehr konfessionslose Menschen und Kinder, die in nicht-religiösen Familien aufwachsen. Ethikunterricht bietet eine Alternative. Gäbe es noch weitere? Was würde sich beispielsweise ändern, wenn man Religionsbildung außerschulischen Einrichtungen überlässt?

Wie viel Religion gehört zur Allgemeinbildung?

Was leistet Religion? Die Erwartungen sind dabei sehr unterschiedlich. Über Aufgabe und Rolle von Religion im Schulunterricht wird wieder verstärkt diskutiert, seit der Bayerische Landtag am Dienstagabend beschlossen hat, das Wahlpflichtfach "Islamischer Unterricht" einzuführen. Hilft das der Integration? Und: Gehört Religion grundsätzlich in die Schule?

Wäre es vielleicht zeitgemäßer, das Gemeinsame unterschiedlicher Glaubensrichtungen zu betonen, statt die Gräben in konfessionsgebundenem Unterricht noch zu vertiefen? Wäre ein konfessionsübergreifender Religionsunterricht eine Chance, die Dialogbereitschaft zu stärken?

Gast im Bayern 2-Studio bei Moderatorin Birgit Kappel waren Matthias Gronover, Professor am Katholischen Institut für berufsorientierte Religionspädagogik der Universität Tübingen und Tarek Badawia, Professor am Lehrstuhl für Islamisch-Religiöse Studien, DIRS an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

