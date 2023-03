Nichts geht mehr in Bayerns Städten Was sagen Sie zur Streik-Verbrüderung von Klimaaktivisten und Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft Verdi ruft in vielen Städten zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. Parallel dazu gibt es auch Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung. Beide eint die Forderung nach einem gut funktionierenden ÖPNV. Was halten Sie davon? Darum ging's im Tagesgespräch!

In München und Augsburg haben bereits gestern im öffentlichen Nahverkehr Warnstreiks stattgefunden, heute kommen Regensburg, Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Ingolstadt und Schweinfurt dazu. Mit der Aktion will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst erhöhen. Die Forderung: 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Parallel zu den Warnstreiks finden am heutigen Freitag auch Klimaproteste der Fridays-for-Future-Bewegung statt – in Bayern unter anderem in München und Nürnberg.

Verdi und Fridays for Future Seite an Seite für den ÖPNV

Fridays-for-Future und Verdi eint eine Forderung: Beide wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken. "Ohne eine echte Mobilitätswende werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen", hat die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle betont. "Wir Klima-Aktivistinnen und Aktivisten haben dasselbe Ziel wie die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe", sagte wiederum Paula Woltering von Fridays for Future. Sie fordert "für eine klima- und sozial gerechte Verkehrswende" mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr.

Arbeitgeber kritisieren Kooperation

Kritik kommt von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die Kooperation sei "eine gefährliche Grenzüberschreitung". Wer Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermische, gerate schnell auf ein Spielfeld jenseits der deutschen Tarifautonomie. Politische oder quasi politische Streiks seien in Deutschland rechtswidrig, so Kampeter.

Was halten Sie von den Protest- und Streik-Aktionen?

Das Tagesgespräch fragt: Was sagen Sie zu den Protest- und Streik-Aktionen von Verdi und Fridays for Future? Welche Auswirkungen hatte der Streik im Nahverkehr für Sie? Können Sie die Forderungen nachvollziehen? Oder sehen Sie Grenzen überschritten?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn war die Politikwissenschaftlerin Ursula Birsl. Sie ist Professorin für Demokratieforschung an der Philipps-Universität Marburg.

Außerdem meldete sich Sinan Öztürk zu Wort. Er ist stellvertretender Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi in Bayern.

Was meinen Sie?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.