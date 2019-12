Nachhaltigkeit & Hygiene Welches Taschentuch ist besser: Stoff oder Papier?

Der Zero Waste-Blog "MinimalWaste" hat die CO₂-Bilanz von Stoff- und Papiertaschentüchern verglichen und festgestellt: Auf den ersten Blick kommt Stoff schlechter weg. Die Produktion eines Baumwolltaschentuchs erzeugt 22 Gramm CO₂, das Papiertaschentuch nur 3 Gramm. Ein Schnupfengeplagter müsste also acht Mal in ein Stofftaschentuch schnäuzen, damit es umweltfreundlicher ist als das Papiertuch. Stoff hält aber viel länger, ein Leben lang! Also: Zurück zum guten alten Stofftaschentuch?

Nur ein Prozent der Taschentücher sind Recyclingprodukte

Papiertaschentücher verbrauchen in der Herstellung viele Ressourcen. Nur ein Prozent der benutzten Taschentücher sind Recyclingprodukte, der Rest wird aus importierten Frischfasern aus Holz und mit viel Wasser hergestellt –und landet nach kurzem Gebrauch im Restmüll. Laut Verbraucherzentrale benutzt jeder Mensch in Deutschland 19 Kilogramm Hygienepapier pro Jahr. Darunter fallen neben Küchenrolle und Klopapier eben auch viele Taschentücher.

Stofftaschentücher sind nicht immer unhygienischer

Bei Erkältung lieber Papiertaschentücher verwenden.

Für die meisten scheint die Hygiene der Grund zu sein, warum sie keine Stofftücher benutzen. Dabei ist das, was aus der Nase kommt, nicht immer keimbelastet, sagt HNO-Oberarzt Clemens Heiser. Wenn man aber gerade erkältet ist und der Schleim voller Bakterien oder Viren ist, sei ein Stofftaschentuch weniger sinnvoll, weil sich die Keime in der Wärme der Hosentasche schnell vermehrten, so Heiser. Das sei zwar mitten in der Erkältung nicht schlimm, aber wenn die Nase in der Abklingphase wieder mit den Keimen belastet werde, bestehe die Gefahr, dass man die Entzündung nicht in den Griff bekommt.

Ist Stoff oder Papier besser für die Nase?

Für empfindliche Näschen spielt es übrigens keine Rolle, ob man sie mit Stoff oder Papier putzt. Es sei nicht das Taschentuch, das die Nase wund werden lasse, sondern die ständige Befeuchtung durch den Schleim, der die Haut austrockne, so Clemens Heiser. Hier ist vor allem mit einer pflegenden Nasensalbe geholfen.

Welches Taschentuch ist am nachhaltigsten?

Traditionell und schön: Stofftaschentücher

Manche wenige schwören aus ästhetischen oder nostalgischen Gründen auf traditionelle Stofftaschentücher. Wer davon nicht überzeugt ist, kann als umweltfreundliche Alternative Taschentücher aus Recyclingpapier benutzen. Dazu rät das Umweltbundesamt. Das Siegel mit dem Blauen Engel garantiert, dass die Taschentücher aus 100 Prozent recyceltem Material bestehen. Noch nachhaltiger geht es nur, wenn man die Nase hochzieht. Etikette beiseite – aus medizinischer Sicht sei das okay, sagt HNO-Arzt Clemens Heiser.