Bayern 2 präsentiert Sting

Ob als Frontmann von The Police oder als Solokünstler - Sting hat es mit Hits wie "Every Breath You Take" oder "Englishman In New York" zu Weltruhm gebracht . Mit zeitgenössischen Versionen dieser Songs wird Sting 2020 viermal live in Bayern zu sehen sein: In Tüßling, Neu-Ulm, Würzburg und München.